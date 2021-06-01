«Чуть не сдохли»: свердловские пожарные прятались от огня в реке Тюменской области

Огнеборцам из Свердловской области, которые были отправлены на тушение лесных пожаров в Тюменскую область, пришлось прятаться от возгорания в реке.

В Вагайском районе пожарные попали в ситуацию, когда верховой огонь подобрался к ним вплотную. Сначала они пытались окопаться, но это не помогло. Тогда огнеборцам пришлось спрятаться в реке, где они провели больше часа, пишет 72.ру. Все происходящее мужчины записали на видео и выложили в TikTok. Живые остались. Две минуты назад чуть не сдохли, сказал один из пожарных. Он отметил, что огонь полностью уничтожил их лагерь, однако дополнительная помощь не потребовалась. Напомним, в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев ввел полный запрет на посещение лесов до 10 июня. Это связано с высокой пожароопасной ситуацией в регионе. Полный запрет на посещение лесов введен в Свердловской области

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