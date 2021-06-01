Дальнобойщик подрезал водителя иномарки и напал на него с монтировкой в Екатеринбурге

Дальнобойщик подрезал водителя иномарки и напал на него с монтировкой в Екатеринбурге
Дальнобойщик подрезал водителя иномарки и напал на него с монтировкой в Екатеринбурге
Сегодня, 19:35ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Водитель фуры два раза подрезал автомобиль Volkswagen Tiguan, после чего, схватив монтировку, вышел разбираться с водителем иномарки.

Происшествие случилось 6 мая 2021 года на улице Амундсена. В тот день пожилой водитель легкового автомобиля возвращался домой вместе со своей супругой. В какой-то момент машину подрезал водитель фуры, а после 50-летний дальнобойщик перегородил кабиной соседнюю полосу движения и вышел из транспортного средства. Он начал угрожать пенсионеру, что пробьет ему голову. Перед этим он на чужой машине разбил монтировкой левое зеркало заднего вида. Драки не произошло, поскольку дальнобойщик вернулся в фуру.

После инцидента у автомобиля Volkswagen были зафиксированы повреждения на общую сумму свыше 50 тысяч рублей, однако в полиции не стали возбуждать уголовное дело в отношении дальнобойщика. Там сочли повреждения незначительными, пишет Е1.

В данном прошествии есть несколько административных правонарушений и одно уголовное преступление, заявил председатель Фонда помощи пострадавшим в ДТП Олег Таратухин.

Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела и взыскивать деньги за причиненный ущерб с водителя грузовика,отметил Таратухин.

Напомним, 16 мая в Екатеринбурге нетрезвый автомобилист напал на водителя скорой медицинской помощи, избил его и сломал зеркало на спецавтомобиле. Мужчине не понравилось, как припарковался водитель, доставивший бригаду врачей на вызов.

Сюжеты:
Екатеринбург
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