Дальнобойщик подрезал водителя иномарки и напал на него с монтировкой в Екатеринбурге

Происшествие случилось 6 мая 2021 года на улице Амундсена. В тот день пожилой водитель легкового автомобиля возвращался домой вместе со своей супругой. В какой-то момент машину подрезал водитель фуры, а после 50-летний дальнобойщик перегородил кабиной соседнюю полосу движения и вышел из транспортного средства. Он начал угрожать пенсионеру, что пробьет ему голову. Перед этим он на чужой машине разбил монтировкой левое зеркало заднего вида. Драки не произошло, поскольку дальнобойщик вернулся в фуру.