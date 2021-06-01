Мальчика-велосипедиста сбил автомобиль на площади Славы в Нижнем Тагиле

ДТП произошло 1 июня около 17.00, на вид пострадавшему около 12 лет, сообщили очевидцы редакции TagilCity.ru. По их словам, мальчик ехал на зеленый сигнал светофора, а автомобиль заканчивал маневр на повороте и сбил ребенка. На фотографиях с места событий можно увидеть, что пострадавшего обступила толпа прохожих.