Мальчика-велосипедиста сбил автомобиль на площади Славы в Нижнем Тагиле

Мальчика-велосипедиста сбил автомобиль на площади Славы в Нижнем Тагиле
Мальчика-велосипедиста сбил автомобиль на площади Славы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:08ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Мальчика на велосипеде сбила машина на Вагонке около площади Славы в Нижнем Тагиле.

ДТП произошло 1 июня около 17.00, на вид пострадавшему около 12 лет, сообщили очевидцы редакции TagilCity.ru. По их словам, мальчик ехал на зеленый сигнал светофора, а автомобиль заканчивал маневр на повороте и сбил ребенка. На фотографиях с места событий можно увидеть, что пострадавшего обступила толпа прохожих.

Сейчас мальчик лежит на асфальте. Прохожие успокаивают его и не дают подняться до приезда медиков, пояснили тагильчане.

Факт происшествия редакции TagilCity.ru подтвердили в ГИБДД и обещали предоставить полную информацию о ДТП позднее.

Такая информация поступила, сотрудники выехали на место для выяснения всех обстоятельств, пояснили в ведомстве.

Напомним, 28 мая на Вагонке в Нижнем Тагиле легковой автомобиль сбил подростка на велосипеде. Он травмировал руку, а машина получила механические повреждения.

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