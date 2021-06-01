В изнасиловании школьницы в Екатеринбурге подозревается курьер «Яндекс.Еда»

Ссообщение об изнасиловании в отдел полиции поступило от женщины, племянницей которой является пострадавшая, пишет ЕАН.
По словам женщины, девочка из благополучной семьи, обучается в школе № 36. Сексуальное насилие в отношении племянницы произошло при доставке еды курьером.
Материалы дела были переданы в СКР. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Напомним, в начале мая четверо подростков от 12 до 13 лет изнасиловали девятилетнюю девочку в Краснотурьинске. Они заманили ее в лесной массив, предложив развести костер. Однако один из мальчиков опрокинул девочку на землю и изнасиловал на глазах у остальных. Пострадавшая рассказала о случившемся маме. Она была госпитализирована в больницу.