В изнасиловании школьницы в Екатеринбурге подозревается курьер «Яндекс.Еда»

Напомним, в начале мая четверо подростков от 12 до 13 лет изнасиловали девятилетнюю девочку в Краснотурьинске. Они заманили ее в лесной массив, предложив развести костер. Однако один из мальчиков опрокинул девочку на землю и изнасиловал на глазах у остальных. Пострадавшая рассказала о случившемся маме. Она была госпитализирована в больницу.