7 вагонов с щебнем сошли с рельсов под Ивделем

7 вагонов с щебнем сошли с рельсов под Ивделем
7 вагонов с щебнем сошли с рельсов под Ивделем
Сегодня, 10:06ПроисшествияФото: Серовская транспортная прокуратура
Три вагона перевернулись, а еще у четырех сошли колесные пары на участке Полуночное – Ивдель.

7 вагонов с щебнем сошли с рельсов под Ивделем. Это произошло на участке Полуночное – Ивдель. ЧП случилось 31 мая в 22.30. На месте происшествия работала следственная бригада, а также был Серовский транспортный прокурор, сообщает уральская транспортная прокуратура.

По данному участку двигаются лишь грузовые поезда. При начале пути одного из них, состоящего из 21 вагона, 7 из них сошли. Три вагона перевернулись, а у четырех сошли колесные пары.

Никто не пострадал, однако сами вагоны и рельсы были повреждены. Какова сумма ущерба, сейчас выясняют специалисты. Задержек поездов нет. По данному факту проводится проверка.

Сюжеты:
Новости УрФО
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