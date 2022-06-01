7 вагонов с щебнем сошли с рельсов под Ивделем. Это произошло на участке Полуночное – Ивдель. ЧП случилось 31 мая в 22.30. На месте происшествия работала следственная бригада, а также был Серовский транспортный прокурор, сообщает уральская транспортная прокуратура.
По данному участку двигаются лишь грузовые поезда. При начале пути одного из них, состоящего из 21 вагона, 7 из них сошли. Три вагона перевернулись, а у четырех сошли колесные пары.
Никто не пострадал, однако сами вагоны и рельсы были повреждены. Какова сумма ущерба, сейчас выясняют специалисты. Задержек поездов нет. По данному факту проводится проверка.