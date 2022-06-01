Автомобиль Балыбердина спасали из пруда под Нижним Тагилом. Что случилось?

Автомобиль Балыбердина спасали из пруда под Нижним Тагилом. Что случилось?
Автомобиль Балыбердина спасали из пруда под Нижним Тагилом. Что случилось?
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Экс-депутата Госдумы от Тагила спасали из пруда в пригороде

Ранним утром 28 мая под Нижним Тагилом поисково-спасательная группа вытаскивала из пруда автомобиль. За помощью к спасателям обратился экс-депутат Госдумы и действующий топ-менеджер «Уралвагонзавода» Алексей Балыбердин, сообщает источник редакции TagilCity.ru. Машина заводчанина застряла во время утренней рыбалки.

Иномарка Nissan скатилась с берега в водоем, из-за чего пришлось подключать помощь спасателей. Работу сотрудников ЦЗН в Дрягуново 28 мая редакции TagilCity.ru подтвердил директор центра Сергей Коперкин. Информацию об участниках событий собеседник комментировать не стал.

Александр Орлов, глава Краснопольской территориальной администрации, в беседе с редакцией также подтвердил, что в минувшие выходные было ЧП с автомобилем в местном водоеме:

Это было глубокой ночью, я не знаю, кто там был. В Дрягуново в основном проживают дачники.

Водитель иномарки медицинское освидетельствование не проходил, сообщил источник TagilCity.ru в правоохранительных органах. Получить комментарий от Алексея Балыбердина на момент публикации не удалось.

Фото:TagilCity.ru

Сюжеты:
ЭксклюзивГГО и пригородНижний Тагил
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