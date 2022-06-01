Автомобиль Балыбердина спасали из пруда под Нижним Тагилом. Что случилось?

Иномарка Nissan скатилась с берега в водоем, из-за чего пришлось подключать помощь спасателей. Работу сотрудников ЦЗН в Дрягуново 28 мая редакции TagilCity.ru подтвердил директор центра Сергей Коперкин. Информацию об участниках событий собеседник комментировать не стал.
Александр Орлов, глава Краснопольской территориальной администрации, в беседе с редакцией также подтвердил, что в минувшие выходные было ЧП с автомобилем в местном водоеме:
Это было глубокой ночью, я не знаю, кто там был. В Дрягуново в основном проживают дачники.
Водитель иномарки медицинское освидетельствование не проходил, сообщил источник TagilCity.ru в правоохранительных органах. Получить комментарий от Алексея Балыбердина на момент публикации не удалось.