Автомобиль Балыбердина спасали из пруда под Нижним Тагилом. Что случилось?

Экс-депутата Госдумы от Тагила спасали из пруда в пригороде

Ранним утром 28 мая под Нижним Тагилом поисково-спасательная группа вытаскивала из пруда автомобиль. За помощью к спасателям обратился экс-депутат Госдумы и действующий топ-менеджер «Уралвагонзавода» Алексей Балыбердин, сообщает источник редакции TagilCity.ru. Машина заводчанина застряла во время утренней рыбалки.

Иномарка Nissan скатилась с берега в водоем, из-за чего пришлось подключать помощь спасателей. Работу сотрудников ЦЗН в Дрягуново 28 мая редакции TagilCity.ru подтвердил директор центра Сергей Коперкин. Информацию об участниках событий собеседник комментировать не стал. Александр Орлов, глава Краснопольской территориальной администрации, в беседе с редакцией также подтвердил, что в минувшие выходные было ЧП с автомобилем в местном водоеме: Это было глубокой ночью, я не знаю, кто там был. В Дрягуново в основном проживают дачники. Водитель иномарки медицинское освидетельствование не проходил, сообщил источник TagilCity.ru в правоохранительных органах. Получить комментарий от Алексея Балыбердина на момент публикации не удалось. Фото: TagilCity.ru

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