Экс-глава МВД Первоуральска Олег Грехов обжаловал приговор о взятке в Верховном Суде

Обвинительный приговор был вынесен Олегу Грехову и его подельнику Артему Письменному в 2020 году. Тогда бывший глава ОМВД по Первоуральску и экс-начальник БСТМ ГУ МВД РФ по Свердловской области соответственно с решением суда не согласились и подали апелляцию. Свердловский областной суд оставил приговор в силе, как и последующая инстанция, сообщили в облсуде.
В мае 2022 года дело поступило на рассмотрение в Верховный Суд РФ.
В ноябре 2021 года на должность начальника ОМВД по Первоуральску утвердили бывшего первого заместителя Нижнетагильского гарнизона полиции Вячеслава Шведчикова. До этого полковник больше полугода руководил отделом с приставкой «врио».
Напомним, Олега Грехова обвинили в получении денег за передачу сведений о телефонных переговорах экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Подельником полицейского стал начальник из свердловского главка Артем Письменный.