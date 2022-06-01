Экс-глава МВД Первоуральска Олег Грехов обжаловал приговор о взятке в Верховном Суде

Экс-глава МВД Первоуральска Олег Грехов обжаловал приговор о взятке в Верховном Суде
Экс-глава МВД Первоуральска Олег Грехов обжаловал приговор о взятке в Верховном Суде
Сегодня, 08:50ПроисшествияФото: сайт ГУ МВД РФ по Свердловской области
Бывший начальник отдела полиции Первоуральска, обвиняемый во взяточничестве, подал кассационную жалобу в Верховный Суд РФ. Дело поступило судье в конце мая.

Обвинительный приговор был вынесен Олегу Грехову и его подельнику Артему Письменному в 2020 году. Тогда бывший глава ОМВД по Первоуральску и экс-начальник БСТМ ГУ МВД РФ по Свердловской области соответственно с решением суда не согласились и подали апелляцию. Свердловский областной суд оставил приговор в силе, как и последующая инстанция, сообщили в облсуде.

Фото:сайт ГУ МВД РФ по Свердловской области

В мае 2022 года дело поступило на рассмотрение в Верховный Суд РФ.

В ноябре 2021 года на должность начальника ОМВД по Первоуральску утвердили бывшего первого заместителя Нижнетагильского гарнизона полиции Вячеслава Шведчикова. До этого полковник больше полугода руководил отделом с приставкой «врио».

Напомним, Олега Грехова обвинили в получении денег за передачу сведений о телефонных переговорах экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Подельником полицейского стал начальник из свердловского главка Артем Письменный.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилПервоуральск
Материалы по теме:
Первоуральсквзяткапервоуральский городской округШведчиковВячеслав ШведчиковОлег Грехов#4
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы