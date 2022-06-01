Экс-глава МВД Первоуральска Олег Грехов обжаловал приговор о взятке в Верховном Суде

Обвинительный приговор был вынесен Олегу Грехову и его подельнику Артему Письменному в 2020 году. Тогда бывший глава ОМВД по Первоуральску и экс-начальник БСТМ ГУ МВД РФ по Свердловской области соответственно с решением суда не согласились и подали апелляцию. Свердловский областной суд оставил приговор в силе, как и последующая инстанция, сообщили в облсуде.