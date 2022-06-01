Экс-замдиректора школы Асбеста получила 3 млн рублей зарплат фиктивных работников

Экс-замдиректора школы Асбеста устраивала на работу своих знакомых и получала их зарплаты. Теперь суд признал ее виновной в пособничестве, мошенничестве и растрате, сообщает СКР по Свердловской области.
Известно, что ранее директор учреждения в 2012-2019 годах своими действиями причинила ущерб своей организации на сумму более 3 миллионов рублей. За этов прошлом году женщину посадили в тюрьму.
Затем следствие нашло мошенничество и в действиях ее 41-летней заместительницы. Она занималась пособничеством директора в совершении преступлений.
К примеру, она вела, заполняла и подписывала табели учета использования рабочего времени и табели учета использования рабочего времени фейковых рабочих. Также она давала директору пользоваться своими открытыми счетами в банке для получения зарплат.
Для женщины избрали наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно.