Мужчина попал в реанимацию после нападения коня в Верхней Салде

Мужчина попал в реанимацию после нападения коня в Верхней Салде
Мужчина попал в реанимацию после нападения коня в Верхней Салде
Сегодня, 16:11ПроисшествияФото: pixabay.com
Житель Верхней Салды лежит в реанимации в тяжелом состоянии после нападения коня.

Мужчина оказался в реанимации после нападения коня в Верхней Салде. Напомним, что 29 мая животное напало на мужчину со спины, кусая и избивая копытами. Мужчину пришлось увозить в больницу на машине скорой помощи.

Согласно записи с камер видеонаблюдения, лошадь одна паслась на улице, после чего внезапно набросилась на мужчину, опрокинула его на землю и стала прыгать по нет. Некоторое время лошадь продолжала топтать мужчину, пока его не спугнула женщина.

Известно, что сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии.

А по информации местных жителей, лошадь давно замечена за агрессией. Ранее она напала на женщину с собакой, а в другой день она загнала в угол другую собаку, где едва его ее не затоптала.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
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