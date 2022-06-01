Мужчина попал в реанимацию после нападения коня в Верхней Салде

Мужчина оказался в реанимации после нападения коня в Верхней Салде. Напомним, что 29 мая животное напало на мужчину со спины, кусая и избивая копытами. Мужчину пришлось увозить в больницу на машине скорой помощи.
Согласно записи с камер видеонаблюдения, лошадь одна паслась на улице, после чего внезапно набросилась на мужчину, опрокинула его на землю и стала прыгать по нет. Некоторое время лошадь продолжала топтать мужчину, пока его не спугнула женщина.
Известно, что сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии.
А по информации местных жителей, лошадь давно замечена за агрессией. Ранее она напала на женщину с собакой, а в другой день она загнала в угол другую собаку, где едва его ее не затоптала.