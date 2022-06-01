Мужчину зарезали в пригороде Екатеринбурга

Мужчину зарезали в пригороде Екатеринбурга
Мужчину зарезали в пригороде Екатеринбурга
Сегодня, 13:48ПроисшествияФото: 1MI
Преступники ножом убили 44-летнего мужчину в коллективном саду «Нива» в городе-спутнике уральской столицы Березовский.

Местному жителю шею пронзили ножом. Он скончался на месте трагедии. Свидетели трагедии вызвали полицию. Правоохранители быстро прибыли, но мужчина уже скончался, а злоумышленники скрылись. Предполагается, что убийцами могут быть знакомые погибшего, сообщил E1 очевидец произошедшего.

В СК сведения о факте убийства названы достоверными, детали будут раскрыты позже.

Подобные преступления — не редкость в Свердловской области. Ранее в Нижнем Тагиле полиции добровольно сдался 37-летний мужчина, также ножом убивший знакомого, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Сюжеты:
Новости УрФО
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