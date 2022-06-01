Мужчину зарезали в пригороде Екатеринбурга

Местному жителю шею пронзили ножом. Он скончался на месте трагедии. Свидетели трагедии вызвали полицию. Правоохранители быстро прибыли, но мужчина уже скончался, а злоумышленники скрылись. Предполагается, что убийцами могут быть знакомые погибшего, сообщил E1 очевидец произошедшего.
В СК сведения о факте убийства названы достоверными, детали будут раскрыты позже.
Подобные преступления — не редкость в Свердловской области. Ранее в Нижнем Тагиле полиции добровольно сдался 37-летний мужчина, также ножом убивший знакомого, находясь в состоянии алкогольного опьянения.