Пенсионер из Краснодарского порезал троих человек из-за счёта на воду

Пенсионер из Краснодарского порезал троих человек из-за счёта на воду
Пенсионер из Краснодарского порезал троих человек из-за счёта на воду
Сегодня, 16:27ПроисшествияФото: pixabay.com
61-летний мужчина приехал в садовое товарищество Краснодарского, где зарезал юриста и ранил еще двух сотрудниц.

Пенсионер из Краснодарского порезал троих человек из-за счёта на воду, сообщают «Вести Тамбов».

ЧП случилось в правлении армавирского садового товарищества «Расцвет» утром 31 мая. Туда на велосипеде приехал 61-летний Георгий Павлов, недовольный цифрой в счетах за воду.

Сперва мужчина нанёс несколько ударов ножом в шею юристу Александру Бродуленко, после чего тот умер. Затем злоумышленник набросился на женщину-председателя правления СНТ и бухгалтера. Одну из них он ударил ножом, а в другую выстрелил из гарпуна.

Женщин отвезли в больницу, а убийцу задержали.

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