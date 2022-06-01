Пенсионер из Краснодарского порезал троих человек из-за счёта на воду

Сперва мужчина нанёс несколько ударов ножом в шею юристу Александру Бродуленко, после чего тот умер. Затем злоумышленник набросился на женщину-председателя правления СНТ и бухгалтера. Одну из них он ударил ножом, а в другую выстрелил из гарпуна.