Пенсионер из Краснодарского порезал троих человек из-за счёта на воду, сообщают «Вести Тамбов».
ЧП случилось в правлении армавирского садового товарищества «Расцвет» утром 31 мая. Туда на велосипеде приехал 61-летний Георгий Павлов, недовольный цифрой в счетах за воду.
Сперва мужчина нанёс несколько ударов ножом в шею юристу Александру Бродуленко, после чего тот умер. Затем злоумышленник набросился на женщину-председателя правления СНТ и бухгалтера. Одну из них он ударил ножом, а в другую выстрелил из гарпуна.
Женщин отвезли в больницу, а убийцу задержали.