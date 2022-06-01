Пострадавший ребенок и улетевший мотоциклист: два ДТП произошло на Вые в Тагиле

Ребенок и мотоциклист пострадали в двух ДТП на одном перекрестке в Тагиле

Одна за другой произошли две аварии у магазина «Смак» на Вые в Нижнем Тагиле 1 июня.

Сначала на перекрестке улиц Красноармейская — Космонавтов столкнулись две иномарки. На месте аварии работали медики скорой помощи, пожарные и сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, водитель Ford был нетрезвым и скрылся с места ДТП. В Toyota сработали подушки безопасности и пострадала девочка. Фото: TagilCity.ru А около 19.00 недалеко от пешеходного перехода на улице Красноармейская столкнулись мотоцикл и LADA. — Девочка, которая ехала в машине, очень испугалась и плакала. Вроде все живые, мотоциклист поднялся на ноги и отряхивал грязь, рассказала TagilCity.ru очевидица происшествия. Фото: TagilCity.ru Подробности ДТП в отделе пропаганды ГИБДД обещали предоставить редакции TagilCity.ru позднее. Напомним, в конце мая на Гальянке водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика на велосипеде на пешеходном переходе. По словам мужчины за рулем, его ослепило солнце. Ребенок не получил серьезных травм и был отпущен домой. Ребенок травмировался при наезде автомобиля в Нижнем Тагиле

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