Пролет строящегося дома рухнул в Екатеринбурге

Пролет строящегося дома рухнул в Екатеринбурге
Пролет строящегося дома рухнул в Екатеринбурге
Сегодня, 22:02ПроисшествияФото: 1MI
Верхний этаж возводимой в Екатеринбурге многоэтажки обрушился 1 июня.

ЧП произошло на стройке в Академическом районе главного города области. Бетонные конструкции и пиломатериалы на верхнем ярусе возводимого объекта падали с сильным шумом, сообщила корреспондент E1.

Происшествие обошлось без раненых. Несмотря на то, что оно, вероятно, затормозит строительство, устойчивости остова многоэтажки ничего не угрожает, рассказали представители фирмы-застройщика.

Это не первое серьезное происшествие на стройках уральской столицы в этом году. Так в феврале строитель погиб при обвале грунта в котловане.

Сюжеты:
Новости УрФО
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