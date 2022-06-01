Разложившийся труп нашли при замене труб в Екатеринбурге

В ходе проведения работ по замене коммуникаций на улице Бетонщиков в уральской столице коммунальные служащие наткнулись на скелетированные останки. По словам рабочих, их внимание привлек неприятный запах.
Прибывшие по вызову полицейские и следователи осмотрели место находки. Будет осуществлен ее лабораторный анализ с целью определения, кому же принадлежал скелет и сколько лет он пролежал незамеченным возле уличных коммуникаций.
По имеющейся информации, смерть человека произошла несколько лет назад, следов насилия не обнаружено, сообщили представители СК и УМВД по Екатеринбургу Е1.