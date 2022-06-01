Рецедивист из Березовского ранил ножом пострадавшего в ДТП мужчину. Мужчине вынесли приговор, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Речь идет о ранее судимом 25-летнем жителе Екатеринбурга Иване Муратове. Его признали виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью.
По данным следствия, в конце лета прошлого года, компания березовчан общалась возле пивного ларька. Туда приехал автомобиль Infiniti, за рулем которого сидел ранее судимый за кражи автомобилей местный житель и его ранее судимый за вымогательства друг.
Сперва автомобиль сдал назад, а затем резко двинулся вперед, с силой ударив капотом стоящих жителей, после чего уехал во двор соседнего дома. Мужчины решили пойти туда же, чтобы спросить у водителя машины, в чем дело.
Тогда водитель, желая запугать и прогнать мужчин, стал пугать их пистолетом, а друг водителя погнался за ними и нанес одному из пострадавших несколько ударов ножом.
Теперь мужчине придется отсидеть 4 года и 2 месяца в тюрьме. Приговор пока не вступил в силу.