Русский терьер покусал женщину с йоркширским терьером в Верхней Салде

Русский терьер покусал женщину с йоркширским терьером в Верхней Салде
Русский терьер покусал женщину с йоркширским терьером в Верхней Салде
Сегодня, 19:30ПроисшествияФото: 1MI
Сорвавшаяся с поводка собака искусала женщину с питомцем в Верхней Салде Свердловской области.

Инцидент произошел еще 15 мая. Местная жительница вывела на прогулку своего йоркширского терьера. В тот самый момент у ее дома припарковалась машина. По словам женщины, из него, сорвавшись с хозяйского поводка, выскочил русский черный терьер.

Женщина рассказывает, что в момент, когда чужая собака побежала в ее направлении, она взяла в руки своего питомца и отвернулась от черного пса. Однако это не уберегло женщину. Тот вонзил зубы ей в руку, практически прокусив ее.

В больнице пострадавшей выдали справку, подтверждающую рану от укуса. Она уверена, что, если бы она не была бы одета в куртку, травма была бы еще серьезнее.

Хозяин проявившей агрессию собаки, известный историк, извинился перед потерпевшей. Как говорит женщина, он пообещал теперь выгуливать черныша в наморднике. В свою очередь женщина не стала обращаться в суд, передает ее рассказ «КП-Екатеринбург».

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаНовости УрФО
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