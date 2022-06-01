В свердловском селе второй раз за год ограбили магазин электроники DNS

Первый раз в этом году сельский магазин бытовой и цифровой техники, расположенный в торговом центре «Пересвет-2», обворовали 14 февраля. Тогда с витрин забрали телефоны и переносные компьютеры суммарной стоимостью свыше миллиона рублей.
После того ограбления сотрудники магазина стали на ночь прятать дорогостоящую технику. Тем не менее, грабителям удалось унести 21 планшет на сумму 250 тысяч рублей. Причина во многом в том, что торговый центр, где находится отдел, слабо охраняется, пишет сообщество ВКонтакте «КОСУЛИНО_Official ОБЪЯВЛЕНИЯ».