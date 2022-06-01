В свердловском селе второй раз за год ограбили магазин электроники DNS

После того ограбления сотрудники магазина стали на ночь прятать дорогостоящую технику. Тем не менее, грабителям удалось унести 21 планшет на сумму 250 тысяч рублей. Причина во многом в том, что торговый центр, где находится отдел, слабо охраняется, пишет сообщество ВКонтакте «КОСУЛИНО_Official ОБЪЯВЛЕНИЯ».