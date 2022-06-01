В «Тагильском трамвае» прокомментировали драку кондуктора и пассажирки

В «Тагильском трамвае» прокомментировали конфликт кондуктора и пассажирки, который произошел в трамвае №12 из-за 8 рублей днём 31 мая.
Напомним, спор начался из-за того, что пассажирка стала выяснять, почему ей не дали сдачу, а после требовать вернуть деньги за проезд, что кондуктор делать отказывалась.
На видео от очевидцев видно, как кондуктор совершает резкие движения рукой в сторону пассажирки, будто стараясь ее задеть, либо выбить из рук телефон, снимающий ее. По словам очевидцев, за кадром кондуктор все же ударила пассажирку.
Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов рассказал, что причиной потасовки стало поведение пассажирки. Он сказал, что женщина передала за проезд, кондуктор провела полную стоимость и только после этого пассажирка сказала, что у нее есть льгота. То есть проезд для нее стоил дешевле на 8 рублей.
Кондуктор возразила, что надо говорить об этом перед оплатой, при этом предъявить документы. Но женщина начала требовать сдачу, травить кондуктора,сказал Игорь Темнов.
Также он отметил, что кондуктор работает уже больше года и замечаний за время её службы не было. Также он добавил, что у женщины расцарапано лицо, но травму она не фиксировала, чтобы не разжигать конфликт.
Кондуктор сейчас будто преступник… Аж обидно, понимаете? Так опускают профессию,добавил директор.