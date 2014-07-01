Одурманила, запутала... и скрылась с деньгами. В Нижнем Тагиле ищут мошенницу (ФОТО)

Как и обещала, спустя указанное время потенциальная покупательница появилась на пороге квартиры пенсионерки. Женщина лет 35-40, среднего роста и телосложения с крашеными светлыми волосами представилась Надеждой. Добродушная хозяйка пригласила незнакомку в комнату, показала технику и спросила, не нужен ли ей телевизор. Так завязался разговор, в ходе которого пенсионерка поинтересовалась, кем работает гостья. Женщина назвалась ясновидящей и стала предостерегать пожилую женщину от возможных опасностей, в том числе страшных болезней ее самой и близких. Пенсионерка, зная о своих проблемах со здоровьем, безоговорочно поверила совершенно чужой женщине и в дальнейшем выполняла все, что та ей советовала.

Прорицательница накрыла пол-литровую банку, предварительно наполненную святой воды, оказавшейся у хозяйки, какой-то тканью и стала водить ею вокруг головы пенсионерки. Потом спросила, слышит ли женщина шипящий звук, и та подтвердила. «Это вода кипит, значит, наведена тяжелая порча», - убедила «ясновидящая» и пообещала сделать все, чтобы избавиться от недуга.

Для этого, как оказалось, нужны были все деньги, что имеются в доме. Купюры «гадалка» разбросала на кровати в спальне, что-то шептала, потом прятала деньги в наволочку. Манипуляции были довольно долгими, причем обе женщины ходили при этом по всей квартире. Затем гостья повела себя очень странно и, сославшись на недомогание, ушла в ванную комнату. Вернувшись, еще какое-то время крутила в руках сверток из наволочки, наказав хозяйке развязать его только на следующий день, обязательно сходить в церковь и никому ничего не рассказывать 9 дней, незнакомка удалилась, пообещав после выполнения всех требований благополучного избавления от несчастий.

Доверчивая пенсионерка на следующий день побывала в храме. Когда вернулась домой и развернула узелок, то обнаружила в нем лишь смятую газету. Мошенница похитила у престарелой женщины 60 тысяч рублей.

По словам заместителя начальника следственного отдела № 1 майора юстиции Светланы Рассомахиной, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Возможно, кому-то из тагильчан знакома женщина, фоторобот которой составил эксперт со слов потерпевшей. Не исключено, что она пыталась обманом войти в доверие и к другим пожилым людям.

Если вы располагаете информацией, просьба обратиться в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону 97-60-32 или по телефону 02.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют не терять бдительности и не впускать в квартиру незнакомых людей. Если такой ситуации не избежать, важно, чтобы в квартире вы были не одни.