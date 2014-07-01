Под Нижним Тагилом иномарка столкнулась с трактором (ФОТО)

В машине были заблокированы двери, спасатели поисково-спасательной группы № 2 с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего, перенесли на носилки и передали бригаде скорой помощи. Затем произвели все необходимые действия по предотвращению возгорания автомобиля, отключили АКБ.