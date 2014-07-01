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Под Нижним Тагилом иномарка столкнулась с трактором (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под Нижним Тагилом иномарка столкнулась с трактором (ФОТО)

1 июля 2014, 16:10Происшествия
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