Под Нижним Тагилом иномарка столкнулась с трактором (ФОТО)
1 июля 2014, 16:10Происшествия
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В минувшую субботу около 8 вечера на 21-ом километре Салдинского тракта произошло столкновение Chevrolet Cobalt и трактора.
Один пострадавший, пассажир иномарки, который сидел спереди, получил перелом грудной клетки.
В машине были заблокированы двери, спасатели поисково-спасательной группы № 2 с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего, перенесли на носилки и передали бригаде скорой помощи. Затем произвели все необходимые действия по предотвращению возгорания автомобиля, отключили АКБ.
Фотографии с сайта Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила:
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