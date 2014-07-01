В Нижнем Тагиле со скандалом уволили участкового: «злоупотребление должностными полномочиями»

По факту кражи полицией было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 3 статьи 158 УК Российской Федерации, установлен и задержан подозреваемый. Материалы уже направлены в суд.

Участковый подозревается в том, что во время следствия выразил намерение оказать содействие хозяину заведения в возвращении денежных средств. Для этого он потребовал подозреваемого вернуть похищенное, а взамен пообещал мужчине прекращение в отношении него уголовного производства сообщают в полиции.

В настоящее время сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Если его вина будет доказана, он понесет наказание, предусмотренное уголовным законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за формализм, допущенный в профилактической и воспитательной работе с личным составом.