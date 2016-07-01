Китайский автомобиль перевернулся и получил сильнейшие повреждения после столкновения с Lada Priora в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Авария произошла в Нижнем Тагиле в тот период суток, когда у большинства тагильчан заканчивается рабочий день. В 17:10 недалеко от «Уралхимпласта» в результате столкновения перевернулся автомобиль Geely:

На Северном шоссе около дома № 21 произошла авария с участием Geely и ВАЗ-21730 Lada Priora. Пострадал один человек — водитель Gelly сообщили в ГИБДД журналисту TagilCity.ru.

Китайский автомобиль отбросило на здание пожарной части, где он повредил крыльцо. У ВАЗа повреждена задняя часть автомобиля.

Помимо этого, вчера в Нижнем Тагиле тепловоз протаранил грузовик.