Китайский автомобиль перевернулся и получил сильнейшие повреждения после столкновения с Lada Priora в Нижнем Тагиле (ФОТО)
1 июля 2016, 18:25ПроисшествияДенис Таратонов
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Вчера, 30 июня, на дороге к поселку Северный столкнулись отечественный автомобиль и иномарка. В этой аварии в значительной степени пострадала зарубежная машина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария произошла в Нижнем Тагиле в тот период суток, когда у большинства тагильчан заканчивается рабочий день. В 17:10 недалеко от «Уралхимпласта» в результате столкновения перевернулся автомобиль Geely:
На Северном шоссе около дома № 21 произошла авария с участием Geely и ВАЗ-21730 Lada Priora. Пострадал один человек — водитель Gelly сообщили в ГИБДД журналисту TagilCity.ru.
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Фото сообщества «[ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ»
Китайский автомобиль отбросило на здание пожарной части, где он повредил крыльцо. У ВАЗа повреждена задняя часть автомобиля.
Помимо этого, вчера в Нижнем Тагиле тепловоз протаранил грузовик.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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