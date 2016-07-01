Один ребенок погиб при наезде внедорожника на беременную женщину с двумя детьми под Екатеринбургом
1 июля 2016, 15:45ПроисшествияТимофей Данилов
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Дорожная трагедия произошла вчера в полночь на трассе Екатеринбург-Тюмень.
Сюжеты: Екатеринбург
Владелец «Инфинити» двигался в направлении улицы Трактовой. В темноте мужчина не увидел и сбил женщину с двумя маленькими дочерьми. По данным ГИБДД, пострадавшая переходила проезжую часть в неположенном месте.
Медики не смогли спасти жизнь полуторагодовалой девочке. Беременная мать находится в коме. А её 3-х летняя дочка госпитализирована с ушибом головного мозга.
Инспекторы предполагают, что 27-летняя женщина была пьяна. Это подтверждают и соседи пострадавшей. По их словам, ночью она направлялась к своей матери в гости.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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