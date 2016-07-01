Один ребенок погиб при наезде внедорожника на беременную женщину с двумя детьми под Екатеринбургом

Владелец «Инфинити» двигался в направлении улицы Трактовой. В темноте мужчина не увидел и сбил женщину с двумя маленькими дочерьми. По данным ГИБДД, пострадавшая переходила проезжую часть в неположенном месте.

Медики не смогли спасти жизнь полуторагодовалой девочке. Беременная мать находится в коме. А её 3-х летняя дочка госпитализирована с ушибом головного мозга.

Инспекторы предполагают, что 27-летняя женщина была пьяна. Это подтверждают и соседи пострадавшей. По их словам, ночью она направлялась к своей матери в гости.