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Один ребенок погиб при наезде внедорожника на беременную женщину с двумя детьми под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Один ребенок погиб при наезде внедорожника на беременную женщину с двумя детьми под Екатеринбургом

1 июля 2016, 15:45ПроисшествияТимофей Данилов
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