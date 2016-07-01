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Сотрудница Пенсионного фонда Качканара похитила около 1,5 миллиона рублей из средств пенсионеров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудница Пенсионного фонда Качканара похитила около 1,5 миллиона рублей из средств пенсионеров

1 июля 2016, 13:20Происшествия
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