Сотрудница Пенсионного фонда Качканара похитила около 1,5 миллиона рублей из средств пенсионеров

Обвиняемая Диана Ежова занимала в Пенсионном фонде должность специалиста отдела назначения и выплаты пенсий. Следствием установлено, что с января по апрель 2015 года Ежова совершала незаконные махинации с электронными данными получателей пенсий. Сотрудница фонда заменяла реквизиты счетов пенсионеров на свои личные данные и данные своих родственников. Таким образом, за 4 месяца незаконных действий в своей деятельности ей удалось завладеть почти 1,5 миллионом рублей пенсий и пособий, начисленных пенсионерам.