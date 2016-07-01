Сотрудница Пенсионного фонда Качканара похитила около 1,5 миллиона рублей из средств пенсионеров
За хищение бюджетных средств в особо крупном размере сотрудница пенсионного фонда предстанет перед судом, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Обвиняемая Диана Ежова занимала в Пенсионном фонде должность специалиста отдела назначения и выплаты пенсий. Следствием установлено, что с января по апрель 2015 года Ежова совершала незаконные махинации с электронными данными получателей пенсий. Сотрудница фонда заменяла реквизиты счетов пенсионеров на свои личные данные и данные своих родственников. Таким образом, за 4 месяца незаконных действий в своей деятельности ей удалось завладеть почти 1,5 миллионом рублей пенсий и пособий, начисленных пенсионерам.
В процессе предварительного расследования обвиняемая полностью призналась в совершенном преступлении. Уголовное дело расследовано и направлено в Качканарский районный суд для принятия дальнейшего решения. Преступление, совершенное женщиной, квалифицируется как мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и женщине грозит наказание - лишение свободы сроком до 10 лет.
По ходатайству следственных органов Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга наложил арест на автомобиль KIA SPORTAGE SLS, принадлежащий супругу обвиняемой.
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