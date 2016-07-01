Студентов обвиняют в гибели детей на озере в Карелии: в сети появилась петиция в их защиту

Напомним, в ночь на 19 июня во время шторма на озере Сямозеро опрокинулась лодка, в результате чего погибло 15 детей.

Галина Медведева разместила в интернете петицию с призывом помочь студентам-практикантам. По её словам, подростки не имели спецподготовки для выживания в экстремальных ситуациях. А руководство палаточного лагеря отправило студентов в поход, угрожая отчислением из образовательного учреждения.

В петиции сообщается, что именно руководители лагеря, а не будущие педагоги, являются реальными виновниками трагедии.

В настоящий момент петицию Галины Медведевой подписали уже свыше 90 тысяч человек. После того, как её подпишут 150 тысяч человек, она будет доставлена главе Республики Карелия, в управление Следственного комитета России и уполномоченному по правам ребенка.