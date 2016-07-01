В Екатеринбурге столкновение трамвая и микроавтобуса остановило движение трамваев (ФОТО)
1 июля 2016, 20:00Происшествия
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ДТП произошло сегодня в 11 утра - фургон въехал в трамвай.
Сюжеты: Екатеринбург
Сегодня утром в столице Урала на перекрестке улицы Пехотинцев и улицы Бебеля было парализовано трамвайное движение. Как утверждают очевидцы, движущийся микроавтобус заехал на трамвайные рельсы и «лоб в лоб» врезался в первый вагон трамвая. После столкновения трамвая с фургоном движение было остановлено в обе стороны. Никто не пострадал. Обстоятельства аварии сейчас выясняются сотрудниками ГИБДД, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Комсомольской правде» в Екатеринбурге.
Фото со страницы сообщества [ТЕ] ТИПИЧНЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ
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