В Екатеринбурге столкновение трамвая и микроавтобуса остановило движение трамваев (ФОТО)

Сегодня утром в столице Урала на перекрестке улицы Пехотинцев и улицы Бебеля было парализовано трамвайное движение. Как утверждают очевидцы, движущийся микроавтобус заехал на трамвайные рельсы и «лоб в лоб» врезался в первый вагон трамвая. После столкновения трамвая с фургоном движение было остановлено в обе стороны. Никто не пострадал. Обстоятельства аварии сейчас выясняются сотрудниками ГИБДД, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Комсомольской правде» в Екатеринбурге.