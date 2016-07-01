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В Верхней Пышме 96-летний пенсионер дал отпор напавшему на него в лифте грабителю
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Верхней Пышме 96-летний пенсионер дал отпор напавшему на него в лифте грабителю

1 июля 2016, 09:25Происшествия
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