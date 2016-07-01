В Верхней Пышме 96-летний пенсионер дал отпор напавшему на него в лифте грабителю

29 июня около 18:30 96-летний мужчина оказался в одном лифте с молодым человеком. Тот начал требовать у него наручные часы, но пенсионер не согласился их отдать. Тогда нападавший стал бить деда, но тот оказал сопротивление. Лифт остановился, и молодой человек, успев выхватить из рук старика мобильный телефон, сбежал.

Пенсионер обратился в полицию и сообщил о том, что на него напали в лифте и украли сотовый телефон. Полицейские прибыли на место преступления и отправились на поиски нападавшего мужчины. Преступник был задержан. Им оказался 34-летний местный житель, ранее многократно судимый, нигде не работающий, сообщается в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Сейчас он под арестом. По статье «грабеж» ему грозит 7 лет тюрьмы. Сотрудники полицию проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.