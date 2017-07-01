47-летний дайвер из Челябинска погиб в карьере под Нижним Тагилом
1 июля 2017, 21:45Происшествия
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В карьере Лазурный под Нижним Тагилом накануне погиб дайвер.
Сюжеты: Нижний Тагил
Бригада скорой помощи прибыла на место трагедии вчера в 21:23. Однако медики не смогли помочь мужчине, у него была констатирована смерть.
Погибшим оказался 47-летний уроженец Озёрска Челябинской области. Он занимался дайвингом не профессионально, передают в МВД по региону.
Начальник пресс-службы ведомства полковник Валерий Горелых уточнил, что мужчина нырял с группой других дайверов. По мнению специалистов, при подъёме из-под воды возникла декомпрессия, которая и привела к смерти. Точную причину гибели назовут по итогам судмедэкспертизы, передает E1.ru.
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