47-летний дайвер из Челябинска погиб в карьере под Нижним Тагилом

Бригада скорой помощи прибыла на место трагедии вчера в 21:23. Однако медики не смогли помочь мужчине, у него была констатирована смерть.

Погибшим оказался 47-летний уроженец Озёрска Челябинской области. Он занимался дайвингом не профессионально, передают в МВД по региону.

Начальник пресс-службы ведомства полковник Валерий Горелых уточнил, что мужчина нырял с группой других дайверов. По мнению специалистов, при подъёме из-под воды возникла декомпрессия, которая и привела к смерти. Точную причину гибели назовут по итогам судмедэкспертизы, передает E1.ru.