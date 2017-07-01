Два ушедших в лес школьника разыскиваются в Красноуральске почти сутки (ФОТО)

Информация об этом размещенана официальном сайте города и в социальных сетях.

Пропавшие мальчики – братья. Судя по данным из социальных сетей, они воспитываются отцом, их мать ушла из жизни.

Это 11-летний Николай Лаврентьев и 16-летний Андрей Лаврентьев.

Лаврентьев Николай Денисович: худощавого телосложения, рост 1,85 см., глаза светлые, волосы светлые; одет: синяя куртка, синие джинсы, синие кроссовки, телефона у ребенка с собой нет.

Лаврентьев Андрей Денисович: худощавого телосложения, рост 1,40 см., волосы темно-русые, глаза темные, губы пухлые; одет: синяя ветровка, черные джинсы, серые кроссовки, головного убора нет, телефона у ребенка нет, -- сообщается в ориентировке.

По предположению поисковиков, дети могут находиться в черте города. Поиски продолжаются: в 13:00 в лес выдвинулась вторая группа волонтёров.