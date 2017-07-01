Два ушедших в лес школьника разыскиваются в Красноуральске почти сутки (ФОТО)
В Красноуральске разыскивают двоих школьников, который 30 июня в пять часов вечера ушли за грибами и до сих пор не появились дома.
Информация об этом размещенана официальном сайте города и в социальных сетях.
Пропавшие мальчики – братья. Судя по данным из социальных сетей, они воспитываются отцом, их мать ушла из жизни.
Это 11-летний Николай Лаврентьев и 16-летний Андрей Лаврентьев.
Лаврентьев Николай Денисович: худощавого телосложения, рост 1,85 см., глаза светлые, волосы светлые; одет: синяя куртка, синие джинсы, синие кроссовки, телефона у ребенка с собой нет.
Лаврентьев Андрей Денисович: худощавого телосложения, рост 1,40 см., волосы темно-русые, глаза темные, губы пухлые; одет: синяя ветровка, черные джинсы, серые кроссовки, головного убора нет, телефона у ребенка нет, -- сообщается в ориентировке.
По предположению поисковиков, дети могут находиться в черте города. Поиски продолжаются: в 13:00 в лес выдвинулась вторая группа волонтёров.
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