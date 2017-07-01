Хулиган с автоматом сорвал празднование выпускного у школьников в Богдановиче

Во время вечеринки в кафе ворвался молодой человек с автоматом Калашникова. Он направил оружие на выпускников, но огонь открыть, к счастью, не успел – родители школьников успели обезоружить злоумышленника. На место немедленно были вызваны сотрудники полиции.

В пресс-службе МВД по региону рассказали, что мужчина, среагировавший на поведение хулигана - отец одной из девочек. Он является старшим лейтенантом в местной полиции.

Хулиганом оказался нетрезвый 19-летний житель Богдановича. Он ждал, пока из кафе выйдет его подруга, однако в какой-то момент потерял терпение, передает полковник Валерий Горелых, представитель пресс-службы МВД по региону. Оружие, к слову, не настоящее, а для игры в страйкбол. Однако даже им можно серьезно ранить человека.

Против нарушителя порядка было возбуждено дело о появлении в обществе в нетрезвом виде. По решению суда, куда были направлены материалы, молодой человек был арестован, передает Ura.ru.