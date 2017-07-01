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Хулиган с автоматом сорвал празднование выпускного у школьников в Богдановиче
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Хулиган с автоматом сорвал празднование выпускного у школьников в Богдановиче

1 июля 2017, 13:15Происшествия
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