Тагильчанин изобличил 22-летнего наркосбытчика и сообщил в полицию
1 июля 2017, 09:45Происшествия
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В полицию Нижнего Тагила накануне обратился местный житель, который обещал помочь с изобличением наркосбытчика. По информации от молодого человека было организовано оперативное мероприятие.
Сюжеты: Нижний Тагил
Обратившийся тагильчанин находился под наблюдением оперативников во время совершения сделки с подозреваемым. Местом встречи стал один из магазинов по улице Металлургов, где наркосбытчик работает разнорабочим.
Как только скупщик приобрел наркотик массой 0,29 граммов, подозреваемый был задержан следователями в сопровождении ОМОН Росгвардии.
Задержанный - 22-летний молодой человек, ранее отбывавший наказание за оборот наркотических средств. При досмотре у него изъяли еще 0,02 грамма зелья. Экспертиза установила, что это гашиш.
Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы, передает пресс-служба МВД по региону.
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