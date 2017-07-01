Тагильчанин изобличил 22-летнего наркосбытчика и сообщил в полицию

Обратившийся тагильчанин находился под наблюдением оперативников во время совершения сделки с подозреваемым. Местом встречи стал один из магазинов по улице Металлургов, где наркосбытчик работает разнорабочим.

Как только скупщик приобрел наркотик массой 0,29 граммов, подозреваемый был задержан следователями в сопровождении ОМОН Росгвардии.

Задержанный - 22-летний молодой человек, ранее отбывавший наказание за оборот наркотических средств. При досмотре у него изъяли еще 0,02 грамма зелья. Экспертиза установила, что это гашиш.

Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы, передает пресс-служба МВД по региону.