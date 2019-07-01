В Екатеринбурге задержали альфонса
Сегодня, 16:46ПроисшествияФото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге полицейские задержали 48-летнего альфонса, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД города.
Сюжеты: Екатеринбург
По версии следствия, мужчина знакомился с пострадавшими через интернет, после чего входил к ним в доверие и просил от 700 тысяч до 1,5 млн рублей на открытие совместного бизнеса. После получения средств альфонс пропадал.
Известно только о двух обманутых женщинах 44 и 54 лет, однако полиция Екатеринбурга предполагает, что могут быть и другие пострадавшие.
Помимо этого, в правоохранительные органы поступило заявление от 22-летнего молодого человека. Он одолжил подозреваемому 550 тысяч рублей для совместного бизнеса.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», наказание по которой подразумевает до 10 лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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