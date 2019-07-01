В Екатеринбурге задержали альфонса

По версии следствия, мужчина знакомился с пострадавшими через интернет, после чего входил к ним в доверие и просил от 700 тысяч до 1,5 млн рублей на открытие совместного бизнеса. После получения средств альфонс пропадал.

Известно только о двух обманутых женщинах 44 и 54 лет, однако полиция Екатеринбурга предполагает, что могут быть и другие пострадавшие.

Помимо этого, в правоохранительные органы поступило заявление от 22-летнего молодого человека. Он одолжил подозреваемому 550 тысяч рублей для совместного бизнеса.