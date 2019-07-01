В Нижнем Тагиле на мусорке обнаружили труп младенца

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Сегодня, 1 июля, в мусорном контейнере во дворе дома № 26а на улице Молодёжной в Нижнем Тагиле был обнаружен труп новорожденного, сообщила пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское». По словам правоохранителей, заявление о находке поступило от местных жителей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Как сообщили TagilCity.ru в управлении СК по Свердловской области, районным отделом ведомства организована доследственная проверка, все обстоятельства выясняются.
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