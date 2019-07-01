В Свердловской области четверо детей пострадали в ДТП
Сегодня, 20:33ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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1 июля на трассе Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП. Пострадали семь человек, четверо из них – дети, сообщает Ура.ру.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передвигаясь по трассе, водитель Hyundai не соблюдал дистанцию между автомобилем ВАЗ-21144, ехавшим впереди. Когда ВАЗ поворачивал влево, водитель иномарки врезался в него.
На место выехали четыре машины скорой помощи и сотрудники ГИБДД и ОВД. В ДТП пострадали четверо несовершеннолетних. Наиболее серьезные травмы получила 10-летняя девочка. Отец детей находится в реанимации, мать госпитализирована со множественными переломами. Водитель Hyundai также в реанимации.
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