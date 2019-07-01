В Свердловской области четверо детей пострадали в ДТП

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передвигаясь по трассе, водитель Hyundai не соблюдал дистанцию между автомобилем ВАЗ-21144, ехавшим впереди. Когда ВАЗ поворачивал влево, водитель иномарки врезался в него.

На место выехали четыре машины скорой помощи и сотрудники ГИБДД и ОВД. В ДТП пострадали четверо несовершеннолетних. Наиболее серьезные травмы получила 10-летняя девочка. Отец детей находится в реанимации, мать госпитализирована со множественными переломами. Водитель Hyundai также в реанимации.