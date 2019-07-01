В Свердловской области рабочего придавило машиной для переработки соломы
Сегодня, 16:14ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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29 июня в поселке Курьи под Сухим Логом на 30-летнего рабочего упала машина для переработки соломы, от чего мужчина скончался, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Мужчина работал мастером, во время его смены сломалась машина для переработки соломы. Мужчина залез под машину, которая в этот момент слетела с домкрата и причинила ему черепно-мозговую травму, приведшую к смерти.
Сотрудники Следственного комитета изъяли с предприятия документы о технике безопасности, опросили руководство и очевидцев произошедшего. По результатам всех проверок будет вынесено процессуальное решение, сообщили в ведомстве.
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