В Екатеринбурге из ТЦ «Гринвич» эвакуировали 750 человек из-за сообщения о бомбе

По словам источника, поступило сообщение о нахождении в здании взрывного устройства. На данный момент сотрудниками МЧС проводится проверка на наличие в здании оставшихся людей.

На место происшествия подъехали пожарные автомобили, а также скорая помощь и полиция.

Официальный представитель ТЦ «Гринвич» Илья Клюжин подтвердил информацию.