В Екатеринбурге из ТЦ «Гринвич» эвакуировали 750 человек из-за сообщения о бомбе
Сегодня, 15:20ПроисшествияФото: Группа "Подслушано в Екатеринбурге" во "Вконтакте"
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В Екатеринбурге из торгового центра «Гринвич», расположенного на улице 8 марта, 46, было эвакуировано 750 человек, в том числе 80 детей, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в экстренных службах.
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По словам источника, поступило сообщение о нахождении в здании взрывного устройства. На данный момент сотрудниками МЧС проводится проверка на наличие в здании оставшихся людей.
На место происшествия подъехали пожарные автомобили, а также скорая помощь и полиция.
Официальный представитель ТЦ «Гринвич» Илья Клюжин подтвердил информацию.
Ранее 37-летний житель Екатеринбурга получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года за ложное минирование самолета, летящего в Сургут.
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