16-летняя школьница из Екатеринбурга погибла в ДТП в Пермском крае

Авария случилась 1 июля около 05.00. Подросток ехала в машине, в которой, помимо водителя, ехало еще пятеро несовершеннолетних. В результате 18-летний молодой человек, управляя ВАЗ, не справился с управлением и съехал в левый кювет. Транспортное средство опрокинулось, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.