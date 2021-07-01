16-летняя школьница из Екатеринбурга погибла в ДТП в Пермском крае

Авария случилась 1 июля около 05.00. Подросток ехала в машине, в которой, помимо водителя, ехало еще пятеро несовершеннолетних. В результате 18-летний молодой человек, управляя ВАЗ, не справился с управлением и съехал в левый кювет. Транспортное средство опрокинулось, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Водитель и трое пассажиров 15–16 лет получили травмы.
Напомним, 17-летний водитель без прав на арендованном под чужим аккаунтом автомобиле Hyundai врезался в Kia по дороге к озеру Балтым. Туда компания подростков из восьми человек ехала искупаться.