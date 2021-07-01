56-летний мужчина утонул в озере Шарташ в Екатеринбурге

56-летний мужчина утонул в озере Шарташ в Екатеринбурге
56-летний мужчина утонул в озере Шарташ в Екатеринбурге
Сегодня, 21:35ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Мужчина, которому было 56 лет, днем 1 июля утонул в озере Шарташ в Екатеринбурге. Он проживал на улице Артиллеристов, а на водоем пришел отдохнуть с друзьями.

Предварительная информация гласит, что перед тем, как отправиться плавать, компания употребляла алкогольные напитки. В результате из трех только двое вышли на берег. Также для поисков утонувшего пришлось вызывать водолаза, сообщает Е1 со ссылкой на главу пресс-службы регионального полицейского главка Валерия Горелых.

В Следственном комитете подтвердили, что признаков криминала в инциденте нет. Теперь тело погибшего отправят на судмедэкспертизу, а потом проведут проверку.

Напомним, 28 июня стало известно, что горожане, отдыхающие на озере Шарташ в Екатеринбурге, обнаружили труп. Очевидцы рассказали, что после там продолжили купаться уральцы с маленькими детьми.

Сюжеты:
Екатеринбург
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