Фрагменты скелета найдены в Зеленой роще в Екатеринбурге

Екатеринбуржец Олег Матвеев, обнаруживший останки скелетов неизвестного происхождения вечером 29 июня, сообщил о своей находке в полицию.
На странице в Facebook «Екатеринбург. Заметки горожанина» он написал, что нашел кости, напоминающие человеческие, между монастырской стеной и тропинкой в Зеленой роще.
Полиция приехала быстро, зафиксировали находку, подтвердили, что кости человеческие и изъяли их для дальнейшего исследования, написал житель Екатеринбурга.
Он отметил, что на территории парка раньше находилось монастырское кладбище.
По данному инциденту в СКР организована проверка.
Напомним, несанкционированная свалка, на которой среди мусора лежали останки животных, в конце июня ликвидирована в поселке Полеводство в Екатеринбурге.