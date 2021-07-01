Фрагменты скелета найдены в Зеленой роще в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга во время прогулки по Зеленой роще обнаружил кости, похожие на человеческие. Так ли это, устанавливают следователи.

Екатеринбуржец Олег Матвеев, обнаруживший останки скелетов неизвестного происхождения вечером 29 июня, сообщил о своей находке в полицию. На странице в Facebook «Екатеринбург. Заметки горожанина» он написал, что нашел кости, напоминающие человеческие, между монастырской стеной и тропинкой в Зеленой роще. Полиция приехала быстро, зафиксировали находку, подтвердили, что кости человеческие и изъяли их для дальнейшего исследования, написал житель Екатеринбурга. Он отметил, что на территории парка раньше находилось монастырское кладбище. По данному инциденту в СКР организована проверка. Напомним, несанкционированная свалка, на которой среди мусора лежали останки животных, в конце июня ликвидирована в поселке Полеводство в Екатеринбурге. Свалка с останками животных ликвидирована в Екатеринбурге

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