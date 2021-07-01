Истребитель F-16 врезался в здание ВВС Нидерландов

Истребитель F-16 врезался в здание ВВС Нидерландов

Истребитель F-16 врезался в здание ВВС Нидерландов

Сегодня, 18:30
Происшествия
Фото: pixabay.com
Истребитель F-16 Бельгии при запуске врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов Леуварден.

Как сообщает сайт 360, перед столкновением самолета пилот успел катапультироваться. В результате аварии возгорания и взрыва не произошло. Кроме пилота пострадал еще один человек.

О причинах инцидента сообщат в ближайшее время.

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