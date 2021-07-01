«Кошки-мышки»: СК возбудил уголовное дело в отношении полицейского из Нижнего Тагила

Следователи СУ СК по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника службы собственной безопасности полиции Нижнего Тагила из-за вымогательства взятки. Об этом заявили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

По их словам, в производстве у тагильчанина был материал проверки в отношении сотрудников ГИБДД. Мужчина решил воспользоваться данным фактом и потребовать 50 тысяч рублей, пообещав прекратить проверку. Инспекторы обратились в ФСБ, по их материалам СК возбудил дело. Такие вот у нас тут кошки-мышки,отметил инсайдер. Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Это связано с тем, что мужчина обманул сотрудников — прекратить проверку было не в его компетенции. Также проверка проводится в отношении руководителя, начальника службы безопасности Алексея Никифорова, сообщает Е1. Напомним, 8 июня в Нижнем Тагиле бывшего полицейского Руслана Белоконного вновь пытались задержать. Сам мужчина с обвинением в совершении административного правонарушения не согласен и считает, что сотрудников ГИБДД привлекли к делу для продления сроков рассмотрения существующего уголовного дела. Экс-полицейского Руслана Белоконного вновь пытались арестовать в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter