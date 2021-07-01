Подростки поехали купаться и разбились на каршеринговом авто под Екатеринбургом

17-летний водитель без прав на арендованном под чужим аккаунтом автомобиле Hyundai врезался в Kia по дороге к озеру Балтым. Туда компания подростков из 8 человек ехала искупаться.

Подростки разбились на арендованном ими автомобиле между Верхней Пышмой и селом Балтым. 17-летний подросток, находящийся за рулем, при выполнении разворота, допустил столкновение со встречной Kia под управлением 34-летней женщины. После ДТП водитель Hyundai с места происшествия скрылся, но спустя некоторое время вернулся, рассказали в УГИБДД по Свердловской области «КП Екатеринбург». Госавтоинспекторы выяснили, что в каршеринговом авто находилось 7 пассажиров. Одна из них — 15-леняя девочка в результате аварии получила перелом носа. В отношении юного водителя составили 5 административных протоколов. В том числе за управление автомобилем без водительского удостоверения, оставление места ДТП, нарушение ПДД и нарушение правил перевозки пассажиров. Также ответит перед законом девушка, которая позволила другу оформить аренду через свой аккаунт. На нее составлен протокол за передачу управления машиной лицу, не имеющему прав. Напомним, в чужом ДТП обвинила жителя Екатеринбурга каршеринговая фирма. Она выставила водителю счет на несколько десятков тысяч рублей. В чужом ДТП обвинила жителя Екатеринбурга каршеринговая фирма

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