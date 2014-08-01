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В аварии под Нижним Тагилом пострадало 36 человек, в том числе трое детей (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В аварии под Нижним Тагилом пострадало 36 человек, в том числе трое детей (ФОТО, ВИДЕО)

1 августа 2014, 10:30Происшествия
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