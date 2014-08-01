В аварии под Нижним Тагилом пострадало 36 человек, в том числе трое детей (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники полиции в полном объеме выполнили работы по ликвидации последствий, установлению всех обстоятельств ДТП.

Напомним, всё случилось на 148 километре автодороги Екатеринбург-Серов. Установлено, что водитель тяжелого мусоровоза «МАЗ» - мужчина 1986 года рождения, пытаясь избежать столкновения с автомобилем «ВАЗ-2108», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Мерседес», следовавшим по маршруту «Екатеринбург – пос. Черемухово». После столкновения с мусоровозом автобус, в котором помимо водителя 1984 года рождения находились 47 пассажиров, перевернулся.

К счастью, погибших нет. Но с травмами различной степени тяжести в различные больницы Нижнего Тагила были доставлены 35 пассажиров автобуса и водитель грузовика. Среди доставленных в больницу – трое детей. 17 пассажиров были немедленно госпитализированы.

Фото и видео с сайта службы спасения «СОВА»

На месте происшествия работала усиленная следственно-оперативная группа ГИБДД, медики и спасатели, выезжало руководство ММУ МВД России «Нижнетагильское». На время ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции было организовано реверсионное движение по одной полосе сообщают в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото из группы «Типичный Тагильчанин»

Кстати, данное ДТП произошло всего в паре километрах от места страшной аварии, в которой погибла семья из четырех человек.