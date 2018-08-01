Автомобиль Toyota Avensis сгорел на ГГМ в Нижнем Тагиле

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1 августа в Нижнем Тагиле сгорел автомобиль марки Toyota Avensis.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: АН «Между строк»
В ночь на 1 августа на Черноисточинском шоссе сгорел автомобиль Toyota Avensis. Владелица иномарки услышала хлопок и выбежала на улицу. Женщина стучала по стоящим рядом автомобилям. Другие жильцы дома услышали шум и помогли оттолкнуть другие машины дальше от огня.
Очевидцы считают, что причиной возгорания стал поджог.
Информация о происшествии поступила в МЧС около 3:00. На место происшествия прибыли две единицы техники и 7 человек личного состава. Пожар был потушен за три минуты. Официальную причину возгорания спасатели не назвали.
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