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Автомобиль Toyota Avensis сгорел на ГГМ в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Pozhar 5

Автомобиль Toyota Avensis сгорел на ГГМ в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:00Происшествия
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