Автомобиль Toyota Avensis сгорел на ГГМ в Нижнем Тагиле

В ночь на 1 августа на Черноисточинском шоссе сгорел автомобиль Toyota Avensis. Владелица иномарки услышала хлопок и выбежала на улицу. Женщина стучала по стоящим рядом автомобилям. Другие жильцы дома услышали шум и помогли оттолкнуть другие машины дальше от огня.