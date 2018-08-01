Карантин введен на территории Свердловской области из-за АЧС

В Свердловской области введен карантин по причине ввоза на территорию Екатеринбурга мясной продукции с геномом вируса африканской чумы свиней. Распоряжение об ограничительных мероприятиях уже подписал вице-губернатор Уральского региона Алексей Орлов.

Департамент ветеринарии Свердловской области сообщил, что часть продукции производства ООО «Поречье» Калининградской области, в которой обнаружен вирус, уже изъята. Однако какая-то часть попала на прилавки в магазины.

Инфицированными объектами являются государственный региональный выставочный центр «ИНЭКСПО» и ООО «Торговый дом «Экопродукт», находящиеся на территории ОАО «Насосный завод», ул. Кутузова, 15. Посещение и отгрузка на указанных территориях запрещены.