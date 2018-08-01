Самолет со 101 пассажиром на борту упал при взлете в Мексике и загорелся

1 августа в Мексике в аэропорту Мехико произошла авиакатастрофа. Самолет со 101 пассажиром на борту начал падать при взлете.

Сотрудники аэропорта побежали к взлетно-посадочной полосе с надеждой, что хоть кому-то удалось выжить.

Самолет начал взлетать, но поймал очень мощный воздушный поток. И вот он на земле. Все случилось очень быстро, прокомментировали произошедшее работники аэропорта.

Родственники и друзья, провожавшие пассажиров самолета, еще не успели разойтись в момент, когда узнали, что самолет разбился.

Пассажиры самолета получают медицинскую помощь, большинство из них серьезно не пострадали. В настоящий момент в больницах находятся 49 человек, находившихся на борту. Больше всех пострадал пилот лайнера. Он сейчас находится на операции, но врачи заверили, что его жизни ничего не угрожает.

По данным диспетчеров, при взлете произошел резкий порыв ветра, из-за которого началось резкое падение самолета, он ударился о землю левым крылом. Оба двигателя оторвались. Учитывая серьезность ситуации, самое главное, что никто не погиб, сообщил губернатор штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро.

Персонал самолета среагировал оперативно. Пассажиры покинули борт за пару минут. Сразу после этого лайнер загорелся.

Видео Видео: "Первый канал"