Смерть владельца салона красоты в Нижнем Тагиле: заведено уголовное дело

Хозяин одного из салонов красоты в Нижнем Тагиле был задержан по факту нападения на офис туристической фирмы. Бизнесмен угрожал сотрудникам турфирмы предметом, похожим на пистолет.

Задержали обвиняемого в Нижнем Тагиле, после чего этапировали в Екатеринбург. Утром должны были начаться следственные действия по его делу. Но в ночь на 24 июля его нашли в камере мертвым.