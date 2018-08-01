Смерть владельца салона красоты в Нижнем Тагиле: заведено уголовное дело

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В Екатеринбурге завели уголовное дело на сотрудников отдела полиции №7, где умер задержанный.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний ТагилИсточник: E1.RU
Хозяин одного из салонов красоты в Нижнем Тагиле был задержан по факту нападения на офис туристической фирмы. Бизнесмен угрожал сотрудникам турфирмы предметом, похожим на пистолет.
В результате нападения мужчине удалось изъять 500 тысяч рублей.
На такой поступок он решился ввиду сложной финансовой ситуации.
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Задержали обвиняемого в Нижнем Тагиле, после чего этапировали в Екатеринбург. Утром должны были начаться следственные действия по его делу. Но в ночь на 24 июля его нашли в камере мертвым.
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