«Жадность и непрофессионализм заказчиков»: эксперты о гибели российских журналистов

Погибшие отправились в Центральную Африку от «Центра управления расследованиями». По словам генерал-майора внутренней службы в отставке Владимира Ворожцова, журналисты погибли из-за «жадности и непрофессионализма заказчиков и организаторов поездки», и неважно, кем было проплачено расследование.

Для меня очевидно, что вина, безусловно, лежит на организаторах поездки, потому что были нарушены элементарные нормы техники безопасности при организации поездки группы журналистов в район конфликта. Все, что можно было нарушить, все нарушили. Жалко, что люди погибли из-за недоработок, непрофессионализма и жадности других людей,сказал Ворожцов.

Согласно информации МИД России, представители СМИ отправились в Африку без аккредитации, т.е. как в частную поездку. Организаторы, по мнению Ворожцова, нарушили нормы техники безопасности, когда отправили молодых людей в зону конфликта.

С одной стороны все трое, кто поехал, это ребята, которые имели богатый опыт поездок. Они сняли с себя некоторые вопросы организации, то есть считали, что все нормально. Но тот, кто организовывал поездку, безусловно, не продумал ни плана, ни графика, ни вопросов сопровождения, ни вопросов безопасности. Поэтому, на мой взгляд, просто на талантливых и опытных ребятах попытались сэкономить,заявил Ворожцов.

Погибшими журналистами оказались Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они имели богатый опыт поездок, поэтому Ворожцов уверен, что на «талантливых ребятах попытались сэкономить».

Случившееся широко обсуждает российская общественность. Медийные личности высказывают предположения об обстоятельствах, которые привели к смерти журналистов. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц разместил в соцсетях пост, в котором рассуждает о несостоятельности версий об убийстве журналистов во время расследования деятельности частных военных компаний. Он уверен, что это «подстава».