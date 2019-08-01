Екатеринбуржец «заминировал» алкомаркет из-за своей возлюбленной

Мужчина сообщил о минировании магазина на улице Грибоедова. Спецслужбы эвакуировали 15 человек, провели проверку, но не обнаружили подозрительных предметов в здании.

Лжеминера разыскали. Двумя годами ранее из-за него эвакуировали 400 человек из ТЦ. Он уже выплачивал штрафы за звонки о минировании, а также полгода сидел в колонии.

Свой поступок мужчина объяснил состоянием алкогольного опьянения и выяснением отношений со своей возлюбленной, которая работает в «заминированном» магазине.