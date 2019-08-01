Екатеринбуржец «заминировал» алкомаркет из-за своей возлюбленной
Сегодня, 16:52ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Полицейские задержали 36-летнего екатеринбуржца, который «заминировал» магазин. Ранее он три раза привлекался к ответственности за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина сообщил о минировании магазина на улице Грибоедова. Спецслужбы эвакуировали 15 человек, провели проверку, но не обнаружили подозрительных предметов в здании.
Лжеминера разыскали. Двумя годами ранее из-за него эвакуировали 400 человек из ТЦ. Он уже выплачивал штрафы за звонки о минировании, а также полгода сидел в колонии.
Свой поступок мужчина объяснил состоянием алкогольного опьянения и выяснением отношений со своей возлюбленной, которая работает в «заминированном» магазине.
Екатеринбуржцу грозит штраф в размере 700 тысяч рублей или лишение свободы на строк до пяти лет.
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