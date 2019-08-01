На Урале осудили мать, оставившую труп младенца в коробке у дороги

35-летняя жительница поселка Бердяуш в январе 2019 года родила ребенка у себя дома. Без медицинской помощи мальчик скончался. Женщина хранила его тело на приусадебном участке до 23 апреля, после чего положила тело в деревянный ящик и оставила на обочине дороги у поселка.