На Урале осудили мать, оставившую труп младенца в коробке у дороги
Сегодня, 18:39ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Суд ограничил свободу на один год жительнице села в Челябинской области за причинение смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
35-летняя жительница поселка Бердяуш в январе 2019 года родила ребенка у себя дома. Без медицинской помощи мальчик скончался. Женщина хранила его тело на приусадебном участке до 23 апреля, после чего положила тело в деревянный ящик и оставила на обочине дороги у поселка.
В СК уточнили, что женщине не состояла на медицинском учете. Суд приговорил ее к ограничению свободы на один год.
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